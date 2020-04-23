الامارات | اتحاد الكرة المصري يمدد تعليق النشاط الكروي لتاريخ جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة المصري يمدد تعليق النشاط الكروي لتاريخ جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصري، اليوم تمديد قرار تعليق النشاط الكروي المحلي حتى منتصف مايو المقبل، وذلك تماشيا مع قرارات الحكومة المصرية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت اللجنة في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء المصري باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين، والحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية، وجميع الأعمار السنية".

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وكان الاتحاد المصري قرر تمديد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات الحكومة المصرية، والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

وعبر الاتحاد المصري في بيانه عن أمله في انتهاء الأزمة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع، حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.

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