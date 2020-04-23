شكرا لقرائتكم خبر عن «ميختاريان» مستعد لتخفيض راتبه مقابل الرحيل عن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان في البقاء ضمن صفوف نادي روما الإيطالي، والذي يقضي فيه فترة إعارة من أرسنال الإنجليزي، إذ يبدو مستعدًا لتخفيض راتبه من أجل تحقيق مراده.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يستعد «ميختاريان» لقبول تخفيض راتبه من أجل دفع انتقاله من أرسنال إلى الفريق الإيطالي.

ومع اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء في صيف 2021، فإن أرسنال قد يجد خيار بيعه مناسبًا من أجل الاستفادة المادية من العملية، وبينما يقف راتب اللاعب عائقًا أمام انتقاله إلى روما، يأتي موقفه الحالي ليسهل إتمام الصفقة.

وشارك «ميختاريان»، صاحب الـ 31 عامًا، في 20 مباراة مع ذئاب العاصمة الإيطالية هذا الموسم وسجل خلالهم ستة أهداف.