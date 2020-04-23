شكرا لقرائتكم "يويفا" يكشف عن خطة طوارئ دورى أبطال أوروبا فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الاتحادات المحلية بإنهاء موسم الدوري قدر المستطاع، أو إنهائه بصيغة مختلفة إن أمكن، أو إلغائه والاعتماد على ما يسمى بنظام "الجدارة الرياضية".

ويبدو أن الاتحاد رضخ للرظوف القهرية التى تمر بها القارة العجوز بعد تفشي وباء كورونا وما ترتب عليه من صعوبة استئناف المسابقات في الموسم الجديد وأعلن اليوم توصياته حول آلية التأهل إلى بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي فى الموسم الجديد حال عدم استكمال الموسم الحالى فى دوله الأعضاء وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لليويفا الذى عقد اليوم عبر الفيديو.

في البداية طلب يويفا من الاتحادات والأندية استكمال الموسم لكنهم شددوا على أن صحة اللاعبين والمدربين هي الأهم.

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كما وضع اليويفا سيناريو اخر في حال إلغاء الموسم، مثلما حدث في بلجيكا واسكتلندا، حيث أرجع حسم مسالة التأهل إلى الاتحاد المحلي لكل بلد في اختيار الأندية المشاركة ب البطولات الأوروبية لموسم 2020-21 وذلك بناء على مستواهم في الموسم المنتهي ومدى جدارتهم، وقد يكون نظام التأهل معتمدا على النقاط التي حصدتها الفرق قبل التوقف وليس وفقًا لتصنيف الفرق من يويفا كما طُرح من قبل.

وكان يويفا قد أعلن أيضا اليوم عن تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات التي كان مقرر إقامتها في صيف 2021 بإنجلترا إلى الفترة من 6 وحتى 31 يوليو 2022.

جدير بالذكر لأن بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال قد تأجلت من صيف 2020 إلى صيف 2021.