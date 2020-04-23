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شكرا لقرائتكم على طريقة مسلسل اla casa de papel .. كهربا يتهنئ جماهيره بحلول شهر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي ومنتخبنا الوطني التهنئة لجماهيره بمناسبة حلول شهر رمضان على طريقة المسلسل الأسباني الشهير la casa de papel، وأرتدي كهربا الزي الشهير للمسلسل ماسك بالقناع ونشر الصورة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومعلقاً عليها "كل سنه وانتم طيبين ..رمضان كريم"
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ويدرس محمود عبد المنعم كهربا عرضاً من أحد الأندية السعودية، كان قد تلقاه مؤخراً من أحد وكلاء اللاعبين تمهيداً للرحيل عن الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرى كهربا أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لا يعتبره واحد من لاعبي القوام الأساسي وأن هناك عدد من اللاعبين لهم أولوية في المشاركة عن الجناح الدولي، وهو الأمر الذي لا يلقى قبولاً لدى كهربا، الذي يفكر جدياً في الرحيل عن القلعة الحمراء.
ومن المتوقع أن تجد رغبة كهربا معارضة من لجنة التخطيط بالأهلي خاصة وأن هناك قناعة فنية كبيرة بإمكانيات اللاعب فضلاً عن ازدياد الحاجة الفني اليه بداية من الموسم المقبل، في ظل الرحيل المتوقع لرمضان صبحي بالعودة لناديه الأصلي هيدرسيفيلد بعد انتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر.
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