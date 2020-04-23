شكرا لقرائتكم لوكاكو يعتذر لإنتر بعد مزاعم إصابة زملائه بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتذر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لناديه إنترميلان الإيطالي بعد مزاعمه بأن 23 لاعبا من فريقه من أصل 25 ظهرت عليهم عوارض فيروس كورونا المستجد في يناير الماضي.

ولم تعلن إصابة أي لاعب في صفوف إنتر ميلان بوباء "كوفيد-19" لكن لوكاكو كشف خلال مقابلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجرتها معه مقدمة البرامج كات كيرهوفس، زوجه مواطنه دريس مرتنز مهاجم نابولي بأن عددا كبيرا من لاعبي فريقه عانوا في يناير الماضي من عوارض مشابهة لتلك المرافقة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما السعال وارتفاع الحرارة، من دون ان يجزم إصابتهم بوباء "كوفيد-19".

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واعتذر لوكاكو رسميا من ناديه الذي وبخه بعد أن فوجئ بمزاعمه.

وقال لوكاكو في تلك المقابلة: في 26 يناير كنا نواجه فريق كالياري وبعد حوالي 25 دقيقة لم يتمكن أحد مدافعينا من إكمال المباراة خرج المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة 17 لشعوره بالانزعاج. الجميع كان يسعل وحرارته مرتفعة. عندما كنت أقوم بالتحمية شعرت بأن حرارة جسمي أعلى من العادة، وأنا لم أعان من حرارة مرتفعة منذ سنوات.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19" على صعيد الوفيات، والتي سجلت نحو 25 ألفا فيها حتى الأربعاء. وفرضت السلطات إجراءات إغلاق تامة منذ التاسع من مارس شملت مختلف الأحداث الرياضية، بما فيها دوري كرة القدم. وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي انه سيكشف قبل نهاية الأسبوع خطته لخروج البلاد تدريجا من العزلة المطلقة التي ينتهي موعدها المبدئي في الثالث من مايو.