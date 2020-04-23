شكرا لقرائتكم خبر عن "وادى" يتفوق على مهاجم سموحة في بورصة صفقات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسهم محمود وادى مهاجم المصرى بشأن الانضمام لنادى الزمالك عن حسام حسن مهاجم سموحة وفقا لرؤية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذى أطلع مؤخرا على فيديوهات خاصة بالثنائى للاستقرار حول صفقات الفريق في الموسم المقبل لدعم المراكز المختلفة.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن الفرنسى باتريس كارتيرون يستعين ببرنامج خاص بالإحصائيات لتقييم الصفقات الجديدة التى سيتشاور فيها مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، وذلك لحسمها خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح المصدر ذاته سبب تأخير الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، فى توقيع عقده الجديد مع قلعة ميت عقبة، بعد الاستقرار بشكل نهائى حول تجديد التعاقد معه وقال أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك اتفق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده في الفترة الماضية والسبب في عدم توقيع المدرب على عقده الجديد يتمثل فى تاريخ بداية العقد الجديد حيث ينتظر مسؤولي الزمالك تحديد موقف النشاط الرياضى في الموسم الحالى ومسألة مد العقود من عدمه بعد إيقاف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم، لتحديد تاريخ بداية العقد الجديد للمدرب الفرنسي.

وكشف المصدر ذاته إن تاريخ العقد الجديد لكارتيرون سيتحدد وفقا لما سيتم إقراره من جانب اتحاد الكرة حول العقود الحالية وتم الاتفاق بين أمير مرتضى وكارتيرون حول كافة البنود ومنها زيادة عقده الحالي تقديرا لمجهوداته مع الفريق مع استمرار البنود التحفيزية له حول حصد البطولات فيما يواصل الفرنسي باتريس كارتيرون عمله ومتابعة حالة اللاعبين، حيث طلب إجراء قياسات بدنية وإرسالها للجهاز الفني وذلك لمعرفة مستوي اللياقة البدنية للاعبين ووضع برنامج تدريبي وغذائي لكل لاعب وفقا لمستوي اللياقة البدنية الذي وصل اليه قبل انطلاق شهر رمضان.