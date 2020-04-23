شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر "يذاكر" ملفات 4 مدافعين مُرشحين للأهلي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي معلومات وتفاصيل عن أربعة مدافعين من أجل التعاقد مع أحدهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الدفاع الأحمر ، ويبحث المدرب السويسري جميع التفاصيل والأرقام الخاصة بهذا الرباعي.

ويفرض مسئولو الاهلي سياجاً من السرية حول هذا الرباعي خوفاً من دخول منافسين في التفاوض لاسيما وأن القلعة الحمراء ترغب في تدعيم هذا المركز مع مراكز أخرى يأتي في مقدمتها "الجناح" وصانع اللعب خلال الصيف المقبل.

من ناحية أخرى ، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، جلسة مع أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي ، خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة على صعيد الانتقالات، حيث يبحث رئيس النادى مع أمير توفيق موقف اللاعبين الذين تلقوا عروضاً من أندية محلية وخارجية خلال الفترة الماضية.

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ويبحث الخطيب موقف المُعارين والعروض التى تلقوها، وكذلك مستجدات المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب النادى فى ضمهم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يعقد محمود الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدة ملفات كروية مهمة، فى مقدمتها تعديل عقود بعض اللاعبين، وكذلك تجديد البعض الآخر أمثال مروان محسن بجانب متابعة ملف الصفقات الجديدة التى يحتاجها الفريق فى ميركاتو الصيف المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الخطيب كذلك مع اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، ترتيبات فريق الكرة للفترة المقبلة التى يتوقف فيها النشاط الرياضى فى العالم جراء وباء كورونا.