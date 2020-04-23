شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تحديد القيمة المالية للتعاقدات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس إدارة نادى الزمالك تحديد سقف مالى لأى مقابل مادى سيتم دفعه للأندية من أجل التعاقد مع لاعبيها فى الصيف المقبل، لتدعيم صفوف الزمالك، طبقا للحالة التى تمر بها سوق الانتقالات فى كل العالم بعد تجيمد النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المنتشر.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن النادى حددد مبلغ 5 ملايين جنيه حدا أقصى يتم دفعه لأى نادٍ، سواء ضمن صفقات تبادلية أو نقدا، كقيمة الصفقة كاملة، ولن يدخل الزمالك مزايدات بين الأندية على أى لاعب للمساهمة فى السيطرة على أسعار اللاعبين فى مصر.

وأضاف المصدر أن الزمالك لن يدفع أكثر من 10 ملايين جنيه فى الموسم، وهى الفئة الأولى فى الزمالك بخلاف بعض اللاعبين مثل طارق حامد وأشرف بن شرقى وأوناجم ومحمد عواد الذين يحصلون على مستحقات مالية أكبر من 10 ملايين فى الموسم حيث تتراوح قيمة رواتب كل منهم ما بين 12 و18 مليون جنيه فى الموسم.

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كما استقرت إدارة الزمالك على الاستعانة ببعض المميزين من قطاع الناشئين بالنادى لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، وتم التنسيق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول على تصعيد عدد من الناشئين فى الموسم المقبل.

فى نفس السياق وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك 7 لاعبين من قطاع الناشئين فى الزمالك تحت المراقبة وشاهد تسجيلات لمبارياتهم فى قطاع الناشئين الموسم الحالى قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم : أسامة فيصل " مهاجم "، حسام عبد المجيد " مدافع "، علاء يحيى " ظهير ايسر "، حسام اشرف " مهاجم "، محمد طارق " مدافع "، بالإضافة الى حسين فيصل وهانى رشدى المعارين الى فريق طنطا، فى حين استبعد كارتيرون احمد عيد الظهير الأيمن بفريق الشباب بععدما تم تصعيده خلال الموسم لحدل ازمة هروب حمدى النقاز، الا ان احمد عيد فشل فى اثبات وجوده وشارك فى مباراة واحدة مع الفريق الأول بالدوري، امام اسوان.