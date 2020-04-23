شكرا لقرائتكم خبر عن السبت .. وزير الرياضة يفتتح عدد من المشروعات والملاعب بنادى العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل نادى العبور برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز ، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، السبت المقبل لافتتاح عدد من الملاعب والمشروعات التى نجح مجلس العبور فى تنفيذها على مدار عام 2019 .

ومن المقرر أن يفتتح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى والوفد المرافق له ، مجمع لملاعب كرة القدم يضم 3 ملاعب نجيل صناعى للكبار وصالة للألعاب البدنية ( الجيم ) تم تجهيزها على اعلى مستوى ، ومكتبة تضم 7 الاف كتاب، وحديقة للعائلات تعد منطقة جلوس للأعضاء .

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ويشهد نادى العبور، طفرة رياضية وإنشائية على كافة المستويات، حيث يقترب المجلس من الإنتهاء من خطة 2020 ، والتى تضم ملعب نجيل طبيعى للكبار، مجمع ملاعب للتنس الأرضى يضم 6 ملاعب حمراء ، مجمع ملاعب للألعاب الجماعية ، ملعب للإنزلاق (باتناج ) ، منطقة ( لاند اسكيب) وهى منطقة خضراء تضم بحيرات ومطاعم وأماكن للجلوس .

ومن المقرر حضور الزيارة، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور وليد ألفرمأوى وكيل المديرية، والمستشار محمد الدمرادش رئيس نادى الزهور، والمهندس احمد عمران رئيس جهاز العبور، وأعضاء مجلس الشعب ، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد صدقى هيكل وعدد من الضيوف .