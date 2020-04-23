شكرا لقرائتكم خبر عن الفراشة فريدة عثمان تحتفل بقضاء شهر رمضان فى مصر بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت بطلة السباحة فريدة عثمان على الاحتفال بقضاء شهر رمضان فى مصر هذا العام بعد غياب دام 6 سنوات لتواجدها فى أمريكا الفترة الماضية.

ونشرت فريدة عثمان عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام صورة بـ فانوس رمضان معلقة "لقد مرت 6 سنوات منذ أن قضيت رمضان فى مصر، ممتنة جدا لوجودى هنا هذا العام، رمضان كريم للجميع! كل سنة وأنتم طيبين".

وأنهت البطلة المصرية فريدة عثمان، بطلة السباحة، الحجر الصحى بمرسى علم وعادت إلى القاهرة 17 أبريل الجارى، بعدما خضعت مع عدد من اللاعبات للملاحظة والمتابعة للتأكد من سلامتهن فور العودة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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والتقطت البطلة المصرية صورة مع والديها بعد العودة إلى القاهرة، احتفالاً بإنهاء الحجر الصحى وتأكد سلامتها من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذى اجتاح العديد من دول العالم وتسبب فى توقف النشاط الرياضى.

وكانت فريدة عثمان قد كشفت أنها كانت فى معسكر تدريبى فى الولايات المتحدة استعدادا لأولمبياد طوكيو فى يونيو المقبل، وقررت العودة إلى مصر بعد قرار تأجيل الأولمبياد حتى تكون مع أهلها، خاصة أن الأوضاع فى أمريكا سيئة جداً.

وأكدت السباحة المصرية أنها ظلت مواصلة التدريب خلال فترة الحجر الصحى، من أجل الحفاظ على لياقتها البدنية، وتابعت: "كنت بمرن ساعة فى حديقة أمام غرفتى"، مشددة على أن الإجراءات المتبعة فى مصر شىء مشرف.

واستغلت فريدة عثمان فترة العزل المنزلى، فى اكتشاف مواهب جديدة لديها، وتتأقلم معها حتى تمر الأزمة بخير، وتابعت: "إن شاء هشرف بلدى فى المحافل الدولية".