شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين ارتبطت أسماؤهم بالأهلى كل فترة انتقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تبحث إدارة النادى الأهلى تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين الموجودين فى مصر وأفريقيا والعرب، ليواصل الفريق الهيمنة على البطولات المحلية واستعادة أمجاده الأفريقية والعالمية.
وبرزت عدة أسماء خلال السنوات الماضية، والتى يسعى النادى الأهلى إلى التعاقد معها ولكن تتوقف المفاوضات فى اللحظات الأخيرة لتكتب فصلا جديدا فى الميركاتو الذى يليه، وهو ما تكرر أكثر من فترة انتقال.لمعرفة الـ4 لاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالأهلى كل فترة انتقال من هنا
يرى رينيه فايلر أن هناك مراكز أخرى تحتاج تدعيم فى الفريق بشكل أهم وأجدر من مركزى الهجوم والظهير الأيمن، يأتى فى مقدمتها، المركز رقم 10 أى صانع الالعاب وكذلك "جناح" ثم مدافع وبعد ذلك يرى المدرب السويسرى إمكانية تدعيم مركزى الهجوم والدفاع بلاعبين محليين لأنه من الصعب التعاقد مع أجانب فى هذين المركزين بسبب إكتمال قائمة الأجانب فى الفريق.
وحدد فايلر لأدارة الاهلى أولويات تعاقداته خلال ميركاتو الصيف المقبل ويرغب المدرب السويسرى أن تدعيم مراكز صانع الألعاب والجناح والدفاع يأتى فى مقدمة الصفقات التى يرغب فى إتمامها ثم يأتى بعد ذلك تدعيم الهجوم والظهير الأيمن.
ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى وأحمد علاء (طلائع الجيش).
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