شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر وعبد العاطى صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم طرح اسم محمد عنتر، لاعب وسط الزمالك، ضمن الصفقة التبادلية المنتظرة بين إدارة الأبيض ونادى وادى دجلة لانتقال محمد عبد العاطى لاعب وسط الأخير إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل وادى دجلة أن محمد عنتر ضمن الأسماء المطروحة لإتمام الصفقة فى ظل رغبة وادى دجلة فى التعاقد مع اللاعب الذى لم يشارك مع الزمالك إلا فى مناسبات معدودة منذ انتقاله من الأسيوطى قبل تغيير اسمه إلى بيراميدز.

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وكان مسئولو دجلة قد طلبوا الحصول على خدمات عمر السعيد مهاجم الزمالك فى صورة بيع نهائي، خاصة أن عمر السعيد ابن وادى دجلة وانتقل للزمالك قادما منه، وإمام عاشور من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، بالإضافة لمبلغ مالى يتم الاتفاق عليه بين الناديين، الأمر الذى اعتبره مسئولو الزمالك مبالغة كبيرة من إدارة وادى دجلة.

من ناحية أخرى، وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك 7 لاعبين من قطاع الناشئين فى الزمالك تحت المراقبة وشاهد تسجيلات لمبارياتهم فى قطاع الناشئين الموسم الحالى قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم : أسامة فيصل " مهاجم "، حسام عبد المجيد " مدافع "، علاء يحيى " ظهير ايسر "، حسام اشرف " مهاجم "، محمد طارق " مدافع "، بالإضافة الى حسين فيصل وهانى رشدى المعارين الى فريق طنطا، فى حين استبعد كارتيرون احمد عيد الظهير الأيمن بفريق الشباب بععدما تم تصعيده خلال الموسم لحدل ازمة هروب حمدى النقاز، الا ان احمد عيد فشل فى اثبات وجوده وشارك فى مباراة واحدة مع الفريق الأول بالدوري، امام اسوان.