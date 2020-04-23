شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس الاستغناء عن " سالتو " نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى، الاستغناء عن الليبى أنيس سالتو مهاجم الفريق نهاية الموسم الجارى نظرا لعدم مشاركته بشكل فعال وعدم الإستفادة منه خلال الفترة الماضية .

كان الاتحاد السكندرى تعاقد مع أنيس سالتو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من الصفاقسى التونسى لتدعيم هجوم الفريق إلا أنه لم يلقى الثناء الكامل من جانب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر الذى اعتمد على خالد قمر والإيفوارى رزاق سيسيه ومن خلفهما أحمد رفعت بالإضافة للأوغندى إيمانويل اكوى .

وأنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى أزمة المستحقات المالية للاعبين، بعدما اتفق معهم على خصم 5% من مستحقاتهم المالية والإبقاء على الـ25% المقررة كنسبة مشاركة حتى معرفة موقف الدورى سواء بالاستمرار أو الإلغاء .

Advertisements

كما أنهى المدير الإدارى للاتحاد السكندرى عبد الجليل إمام الـ5% المتبقية من قيمة عقود اللاعبين بجدولتها على خمسة أشهر، يحصل كل لاعب بداية من الشهر المقبل على قسط 1 % من قيمة عقده .

وذهب عبدالجليل إمام إلى اللاعبين فى منازلهم ووقع كل منهم على كافة الأوراق لإنهاء أزمة المستحقات بشكل نهائى .

من ناحية أخرى، يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى فى مواصلة التفاوض مع الزمالك حول الحصول على خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بشكل نهائى، بشرط أن تقوم إدارة الزمالك بتخفيض المتطلبات المالية للصفقة من أجل مواصلة التفاوض حول إتمامها فى الفترة المقبلة، لرغبة جهاز الفريق السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بعدما رحب بذلك.