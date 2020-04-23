شكرا لقرائتكم خبر عن "لما البلدوزر قرر يتصور".. مجدى عبد الغنى يستعيد ذكرياته بصورة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقته الطريفة المعروفة، شارك الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، صورة قديمة له استعاد بها ذكرياته حينما كان لاعبا في صفوف القلعة الحمراء، ونشر مجدي عبد الغني صورته على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، وهو يقف أمام رافعة نقل عليها رقم 22، وعلق ساخرا: " عندما قرر البلدوزر أن يلتقط بعض الصور التذكارية.. صباح الورد عليكم".



مجدى عبد الغنى على تويتر

وكان مجدى عبد الغني، عضو مجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة،أعلن عن نيته الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة. وكتب عبد الغني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "باذن الله سأترشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة.. الله المستعان".



مجدى عبد الغنى

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وعلى جانب آخر، شن مجدى عبد الغني، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هجوماً حاداً على منتقدي أحمد فتحي لعدم تجديد عقده مع القلعة الحمراء وإعلانه الرحيل نهاية الموسم، وعبر عبد الغنى عن تضامنه مع "الجوكر" وتاريخه فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا، "أيه يعنى اللى عمله أحمد فتحي أنه شاف مصلحته.. دا كده بقى خيانة عظمى اتنسى تاريخه هتمسحوا تاريخه".

وأضاف مجدي عبد الغني، في تعليقه على أزمة أحمد فتحي، "محدش هيقدر يمسح تاريخ أحمد فتحي من النادي الأهلي والبطولات اللي خدها مع الفريق"، مطالبا كل من يتطرق للحديث عن هذه القضية أن يتحلى بروح الاحتراف ويتحدث في الأمور التي ترضي الله فقط دون القضاء على مستقبل اللاعب.

وتابع، "خليكم محترفين وخلوا اللى يتكلم يطلع يتكلم بكلام يرضي ربنا مش يرضى العبد عشان يعمل له قرشين من وراه، واللي بيحصل حرام سواء من مسئولين في أندية بتسرب اخبار عشان تطلع تهاجم الولد أو ناس تانية بتطوع وتتكلم دون علم".