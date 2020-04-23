شكرا لقرائتكم خبر عن عرض تونسى لـ"وادى" المصرى والإدارة تتحفظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسئولو المصرى عرضاً تونسياً لمهاجم الفريق محمود وادى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل المردود الجيد الذى يقدمه اللاعب مع النادى الساحلى منذ قدومه.

وارتبط اسم محمود وادى بالانتقال للزمالك فى الميركاتو الصيفى نظرا لرغبة مسئولى الأبيض فى تدعيم هجوم الفريق، لعدم وجود سوى مصطفى محمد كمهاجم صريح.

من جهته تحفظ مجلس إدارة المصرى البورسعيدى على العرض مؤكدين أنه لا نية مطلقا فى الاستغناء عن أى لاعب خلال الفترة الحالية إلا بعد أزمة القيد بشكل نهائى والسماح من جديد للنادى بالتعاقد مع لاعبين جدد، خاصة أنه لا يوجد أى لاعب عقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى.

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من ناحية أخرى، يبحث طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى عن حارس مرمى كفء بقطاع الناشئين بالنادى من أجل تصعيده للتدريب مع الفريق الكروى بعد العودة للتدريبات من جديد حال الاستقرار على عودة الدورى.

كان اتحاد الكرة قرر إيقاف المسابقة لنهاية الشهر الجارى بعد قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى أصاب العالم بأكلمه.

وقد أدى عدم وجود حارس بديل كفء بالمصرى خلفا لأحمد مسعود الحارس الأساسى الذى داهمته الإصابة لتوديع الفريق البورسعيدى للكونفيدرالية على يد نهضة بركان المغربى بسبب الأخطاء التى وقع فيها أحمد عبد الفتاح الحارس البديل.