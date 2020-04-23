شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 23 أبريل 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يُرحّب ببيع "مارسيلو" نهائياً للصفاقسي التونسي، واتحاد الكرة: "شنطة طبية" لكل لاعب حال استئناف الدورى.

الأهلي يُرحّب ببيع "مارسيلو" نهائياً للصفاقسي التونسي

رحّب مسئولو النادى الأهلى بانتقال حسين السيد "مارسيلو"، ظهير أيسر الفريق، لنادى الصفاقسى التونسى نهائياً أو تجديد الإعارة التى تنتهى بنهاية الموسم الجارى.

اتحاد الكرة: "شنطة طبية" لكل لاعب حال استئناف الدورى

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدورى هذا الموسم يتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها توفيإر حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل أفراد الأجهزة الفنية والإدارية، تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة - صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد، على أن يتابع المنسق الطبى لكل فريق هذا الأمر قبل كل مباراة.

الاتحاد السكندرى ينهى أزمة المستحقات المالية مع لاعبيه

أنهى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى أزمة المستحقات المالية للاعبين، بعدما اتفق معهم على خصم 5% من مستحقاتهم المالية والإبقاء على الـ25% المقررة كنسبة مشاركة حتى معرفة موقف الدورى سواء بالاستمرار أو الإلغاء .

الأهلي يرفض التسرّع فى مفاوضات طاهر محمد طاهر

Advertisements

رفض مسئولو النادى الأهلى التسرّع فى التفاوض مع نظرائهم فى نادى المقاولون العرب بشأن صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب ذئاب الجبل والمنتخب الأولمبى، واستقر مسئولو القلعة الحمراء على التمهّل فى هذا الأمر.

7 ناشئين بالزمالك تحت منظار كارتيرون تمهيدا لتصعيدهم بعد عودة النشاط

وضع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، 7 لاعبين من قطاع الناشئين فى الزمالك تحت المراقبة، وشاهد تسجيلات لمبارياتهم فى قطاع الناشئين الموسم الحالى قبل توقف النشاط، تمهيدا لتصعيدهم للتدريب مع الفريق الأول عقب عودة النشاط وهم: أسامة فيصل "مهاجم"، حسام عبد المجيد "مدافع"، علاء يحيى "ظهير أيسر"، حسام أشرف "مهاجم"، محمد طارق "مدافع"، بالإضافة إلى حسين فيصل وهانى رشدى المعارين الى فريق طنطا.

اتحاد الكرة يجهز تصورا لعودة الدوري في يونيو علي ملاعب القاهرة والإسكندرية

تجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، تصورا لعودة مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم ،في شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الايام المقبلة بعودة الحياة للدوري العام الذي تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

معروف يوسف يرفض ضمه للصفقات التبادلية في الزمالك

رفض النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك المعار الي المقاولون العرب ، فكرة طرح اسمه ضمن صفقات تبادلية بين الزمالك والأندية الأخرى متمسكا بتحديد مصيره واختيار النادي الذي سيلعب له وفقا للعروض التي تلقاها وعمل مفاضلة بينها.