شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يقدم تقريراً عن الرباعي المُصاب لـ فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الأهلى، تقريراً للسويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عن لاعبى الفريق المُصابين يتضمن تطورات البرنامج العلاجى الذى يخضع له مصابو الفريق حالياً فى منازلهم بسبب تجميد النشاط الرياضى جراء "جائحة" كورونا.

ويعانى رباعى الأهلى "سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدى فتحى" من إصابات مختلفة.

وتلقى المدير الفنى للفريق تقريراً شاملاً من طبيب الفريق عن تفاصيل البرنامج العلاجى للرباعى، وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية، وكذلك التنسيق مع الأطقم الطبية المُعالجة للرباعى فى ألمانيا.

من ناحية أخرى، أجرى طبيب الأهلى اتصالات هاتفية مع لاعبى الفريق المصابين لترتيب كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية خلال شهر رمضان، وطالب طبيب الأهلى اللاعبين بالالتزام بتنفيذ تعليماته الطبية بشكل سليم خلال شهر رمضان، خاصة فى ظل تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا .

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على صعيد متصل، كلّف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، توماس بينكيل مخطط الأحمال بتجهيز برنامج تدريبى يومى وخاص للاعبى الفريق خلال شهر رمضان، ويجهز بينكيل برنامج التدريب الخاص من لإرساله للاعبى الفريق لتنفيذه فى المنزل خلال شهر رمضان المقبل، على أن يتابع الجهاز الفنى تنفيذ هذا البرنامج كما يحدث حالياً، حيث يؤدى لاعبو الأهلى تدريباتهم البدنية على فترتين يوميا، وفقا للبرنامج الذى أعده بينكيل للحفاظ على لياقته البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).