شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر: كل شىء عند الله بمقدار والزمن مجرد وسيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار لسموحة متابعيه عبر حسابه على تويتر، حكمة عن الزمن وتوقيتات القدر وحكمة المولى عز وجل فى ذلك.

وكتب ناصر ماهر عبر تويتر "واعمل فى توقيتك فقط .. قد يصور لك أنهم متقدمون عليك أو متأخرون عنك .. اعلم أنك لست متقدما على أحد وفى ذات الوقت لست متأخرا، أنت فقط تعمل فى توقيتك الذي وقته الله لك ..عش مرتاح البال ..مطمئن الحال..الزمن وسيلة بيد الله ..كل شىء عنده بمقدار".



ناصر ماهر

وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى العروض التى وصلت للنادى مؤخراً لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى بعدما أوصى المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعدم حاجة الفريق لعودة ناصر ماهر.

وطلب فرج عامر رئيس نادى سموحة شراء ناصر ماهر نهائياً من الأهلى أو تجديد الإعارة لمدة موسم آخر واستطلعت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى رأى رينيه فايلر وأعلن الأخير أنه ليس بحاجة لخدمات اللاعب فى الموسم المقبل.

وتقوم اللجنة بالتنسيق مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى بمناقشة مستقبل ناصر ماهر ودراسة العروض التى تلقاها الفترة الماضية سواء من سموحة أو غيره لاختيار أنسب العروض للنادى واللاعب.

Advertisements

على صعيد متصل، يحاول مسئولو الأهلي استغلال كتيبة اللاعبين المُعارين لأندية محلية فى إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة المقبلة حيث يدرس الأهلى فى الاستفادة من لاعبيه المُعارين أو لاعبى الفريق الذى ينى الاستغناء عنهم فى إبرام صفقات من أندية أخرى.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

وينتظر مسئولو الأهلى تقرير السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بشأن مصير اللاعبين المُعارين من أجل تسويق اللاعبين الذين لن يقع عليهم اختيار المدرب السويسرى بالعودة للقلعة الحمراء، وترغب الإدارة الأهلاوية فى تسويق اللاعبين الذين يرفض فايلر عودتهم فى الموسم المقبل، سواء عن طريق البيع النهائى أو تجديد الإعارة.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الأهلى المُعارين ومن المقرر أن تقود إدارة الأهلى، مُمثلة فى أمير توفيق مدير التعاقدات، تسويق اللاعبين محلياً وخارجياً بما يُحقق مكاسب مالية وفنية للأهلى بعدما يحصل النادى على "فتوى" فايلر بشأن احتياجاته من اللاعبين المُعارين.

: