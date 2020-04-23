شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب لاعبيه بعدم الحديث مع الوكلاء عن العروض غير الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك من لاعبيهم عدم الحديث مع وكلاء اللاعبين والدخول معهم فى مفاوضات بشأن عروض الاحتراف التى يؤكدون وصولها للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد مسئولو الزمالك للاعبين أن الحديث عن أى مفاوضات مع الوكلاء قبل وصول عروض رسمية أمر خاطئ لأنه يقلل من قيمة اللاعب، ويسهل من مفاوضات الأندية التى ترغب فى التعاقد معهم، وطالب مسئولو الزمالك عدم الحديث عن أي عرض الا الذي يصل رسميا الي الزمالك.

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ويفكر مسئولو نادي الزمالك في الاستفادة من العروض الأوروبية التي تنهال علي نجومه خلال الفترة الحالية في استكمال مسيرة بناء جيل حصد للبطولات، وهي المسيرة التي بدأها الزمالك منذ موسمين ونجح خلالهما في حصد عدد من البطولات في مقدمتها كأس مصر والكونفيدرالية الافريقية والسوبر الافريقي والسوبر المحلي

وتلقى 3 لاعبين من الزمالك اتصالات مؤكدة من وكلائهم وبعض مندوبى أندية أوروبا بوجود عروض احتراف لهم سيتم تقديمها للزمالك عقب عودة النشاط، واللاعبون الثلاثة هم أشرف بن شرقي الذي أبدت أندية مونبلييه ونيس وستراسبورج من فرنسا بجانب وجود منافسة من 3 أندية أوروبية أخرى وهي أوليمبياكوس اليوناني وطرابزون سبور التركي وستاندردلياج البلجيكي حيث يسعى السداسي للتعاقد مع أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات القادمة.

كما تلقي مصطفي محمد مهاجم الزمالك عرضين للاحتراف أحدهما فى الدورى الإيطالى قبل توقف النشاط، وسيتم تجديد العرض رسميا للزمالك عقب عودة النشاط، فيما اصبح احمد سيد زيزو قريبا من العودة لأوروبا مرة أخرى بعدما تلقى عروضا من أحد الأندية التركية والدورى الإيطالى لكنه يفضل عدم الكشف عن هوية العروض التى تلقاها سواء من تركيا أو إيطاليا.