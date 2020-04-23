شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: "شنطة طبية" لكل لاعب حال استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدورى هذا الموسم يتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها توفيإر حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل أفراد الأجهزة الفنية والإدارية، تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة - صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد، على أن يتابع المنسق الطبى لكل فريق هذا الأمر قبل كل مباراة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تعيين منسق طبى من اللجنة الطبية بالجبلاية لكل مباراة فى الدورى العام، حال استئناف المسابقة هذا الموسم، والتى تم تعليقها حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا.

وسيكون دور المنسق الطبى لكل مباراة التأكد من إجراءات التعقيم للملاعب قبل انطلاق المباريات وقياس درجات الحرارة للاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية قبل المباريات، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق المباريات.

وتجهز اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تصوراً لعودة مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم فى شهر يونيو المقبل، تحسبا لصدور تعليمات من مجلس الوزراء ووزارة الصحة خلال الايام المقبلة بعودة الحياة للدورى العام الذى تم تعليقه منذ شهر بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كورونا.

ويتضمن الاقتراح الذى يجهزه اتحاد الكرة إقامة مباريات الدورى على ملاعب معينة، وتحديدا فى القاهرة والإسكندرية بحيث يتم تحديد مجموعة من الملاعب والفنادق فى المحافظتين ويتم تعقيمهما بشكل كامل ومستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تحت إشراف وزارة الصحة قبل الموافقة على هذه الملاعب والفنادق حفاظا على سلامة جميع اللاعبين والمدربين .

Advertisements

وكان محمد فضل، عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن اللجنة جاهزة لاستئناف النشاط لأن قرار استئناف المسابقة قرار دولة خاصة مع انتشار فيروس كورونا، ولكن دورنا تقديم توصيات وهناك ملف كامل جاهزون به لاستئناف المسابقة.

وأضاف فضل، فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، لو طلب منا استئناف الدورى من الغد سنكون جاهزين، وسنحتاج من 3 أسابيع إلى شهر لاستئناف المسابقة، وفقا لاعتماد القرارات المحددة، ومستعدين لانطلاق الدورى حتى منتصف يوليو المقبل، ولكن سيكون لدينا أزمة فى إنهاء الموسم خلال سبتمبر المقبل.

تابع: الموسم المقبل ستكون الأجندات كثيرة، الأولمبياد والمسابقات الإفريقية والمباريات الدولية، وكل هذا سيؤثر على الموسم الجديد، مشيرا غلى أنه يضع خطة للموسم المقبل ومن يأتى من بعده يعمل به.

أردف، ليس لى علاقة بموقف الأندية فى تأييد او رفض استكمال الدوري، وهو قرار دولة، واطلعت على تقرير اللجنة الطبية والإجراءات منضبطة وكذلك لجنة الحكام وكذلك النواحى الأمنية، والمجهود سيكون صعب، وأتمنى أن نكون أول دولة تقدم على ذلك.

أضاف: موضوع فيروس كورونا جديد على الجميع لأنه لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أن التصور المعد لعودة الدورى جاهز للتطبيق من الغد.