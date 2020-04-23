شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف متأخرات كاسونجو خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادى الزمالك أنه سيتم صرف مستحقات الكونغولى كاسونجو كابونجو، مهاجم الفريق، خلال الأيام المقبلة، ليكون بذلك كل اللاعبين الأجانب فى الفريق حصلوا على مستحقاتهم كاملة حتى موعد قسط أبريل الجاري.

وأضاف المصدر أن الزمالك صرف راتب 3 أشهر للمغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، والتونسى فرجانى ساسى منذ أيام، ويتبقى من الأجانب كاسونجو وسيتم صرف راتب الشهور الثلاثة له خلال الفترة المقبلة.

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من ناحية أخرى، تم طرح اسم محمد عنتر لاعب وسط الزمالك ضمن الصفقة التبادلية المنتظرة بين إدارة الأبيض ونادى وادى دجلة لانتقال محمد عبد العاطى لاعب وسط الأخير الى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل وادى دجلة ان محمد عنتر ضمن الأسماء المطروحة لاتمام الصفقة فى ظل رغبة وادى دجلة فى التعاقد مع اللاعب الذى لم يشارك مع الزمالك الا فى مناسبات معدودة منذ انتقاله قداما من الاسيوطى قبل تغيير اسمه الى بيراميدز.

وكان مسئولو دجلة قد طلبوا الحصول على خدمات عمر السعيد مهاجم الزمالك فى صورة بيع نهائي، خاصة ان عمر السعيد ابن وادى دجلة وانتقل للزمالك قادما منه، وإمام عاشور من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، بالإضافة لمبلغ مالى يتم الاتفاق عليه بين الناديين، الامر الذى اعتبره مسئولو الزمالك مبالغة كبيرة من إدارة وادى دجلة.