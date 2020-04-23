شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسى.. متعب يخطف الكونفيدرالية للأهلى بهدف قاتل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة لا تنسى وفرحة يصعب تكرارها، نجح عماد متعب مهاجم الأهلى السابق فى خطف بطولة الكونفيدرالية لناديه عام 2014، بعدما أحرز هدفا قاتلا فى الدقيقة 94 فى مرمى سيوى سبورت الإيفوارى ليحقق المارد الأحمر البطولة للمرة الأولى فى تاريخه.

كان الأهلى قد نجح فى تحقيق التعادل السلبى فى لقاء الذهاب الذى جمعه بسيوى سبورت بكوت ديفوار، وظن البعض أن لقاء العودة سيكون سهلا ويستطيع الأهلى تحقيق نتيجة إيجابية بسهولة وتحقيق البطولة .

بدأت المباراة تحت قيادة فنية للأسبانى جاريدو الذى ظهر عليه العصبية من بداية اللقاء الذى شهد حضور جماهير منقطع النظير وسط هتافات قوية ممن حضروا اللقاء، إلا أن المباراة تأزمت بعد دخولها للوقت بدل الضائع .

ظن الجميع أن اللقاء سيذهب إلى ركلات الترجيح، إلا أنه ومن كرة بينية لعبدالله السعيد ناحية اليمين للمتقدم من الخلف للإمام وليد سليمان يقوم بعمل عرضية على رأس عماد متعب الذى يضعها قوية فى منتصف المرمى مسجلا أغلى وأجمل أهدافه مع الأهلى .

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ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا فى تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

وتوج عماد متعب بـ 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004 / 2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية، وقد شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.