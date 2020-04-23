الامارات | رابطة الدوري الألماني تحدّد موعد استئناف الموسم الكروي

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الألماني تحدّد موعد استئناف الموسم الكروي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم، أنها مستعدة لاستنئاف منافسات البوندسليغا في التاسع من مايو المقبل، في حال سمحت السلطات بذلك.
وقال رئيس الرابطة، كريستيان سيفرت، في تصريح صحافي، بعد اجتماع مع أندية الدرجة الأولى، إن "الدوري بات مستعداً للعودة الشهر المقبل، في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية". وتوقف الدوري الالماني في 13 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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