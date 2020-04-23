الامارات | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد إقامة بطولتَي الناشئين والشباب في موعديهما

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد إقامة بطولتَي الناشئين والشباب في موعديهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاطب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء، بشأن بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً وبطولة الشباب تحت 19 عاماً، المقررتين العام الجاري، حيث أكد أن البطولتين ستقامان في موعديهما المحددين من دون أي تغيير.

وتقام بطولة تحت 16 عاماً في البحرين من 16 سبتمبر إلى الثالث من أكتوبر 2020، فيما تقام بطولة تحت 19 عاماً في أوزبكستان من 14 إلى 31 أكتوبر 2020.

ونوّه الاتحاد الآسيوي، في بيان صحافي، إلى أن المختصين سيقومون بمراجعة الوضع الصحي الراهن، ومتابعته عن كثب في جميع الدول الآسيوية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع، والحرص على إقامة البطولتين بأمان في موعديهما.

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وستُعلم الاتحادات الأعضاء في حال تغيير أي موعد.

يذكر أن منتخب الإمارات للناشئين تأهل للنهائيات، بعد تصدره المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات قيرغيزستان، والعراق ولبنان. ومن المنتظر أن تقام القرعة الخاصة بالنهائيات في منتصف يونيو المقبل.

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