الامارات | سياسي نيجيري يطالب رونالدو بشراء ملعب برشلونة ووضع اسم "CR7" بدلاً من "كامب نو"

شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي نيجيري يطالب رونالدو بشراء ملعب برشلونة ووضع اسم "CR7" بدلاً من "كامب نو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار بشري أحمد، المستشار الإعلامي للرئيس النيجيري، محمد بوخاري، جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد مطالبته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بشراء حقوق تسمية ملعب "كامب نو"، الاستاد الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، وإطلاق مسمى "رونالدو CR7"، على الملعب بدلاً من مسماه الحالي.

وقال بشري أحمد في تغريدة على حسابه في (تويتر): "عزيزي كريستيانو، لماذا لا تشتري ملعب "كامب نو"، وتطلق اسم "CR7" عليه"، في إشارة إلى اسم "كريستيانو رونالدو"، والرقم الشهير الذي عادة ما يزين القميص الذي يلعب به رونالدو، وهو "7".

وساهمت تغريدة المسؤول النيجيري البارز في ردود فعل مختلفة، جاءت من أنصار برشلونة وريال مدريد على حد سواء، خصوصاً أن بشرى أحمد لم يكتف بنشر التغريدة فحسب، بل وضع رابط تغريدته على حساب كريستاينو رونالدو على "تويتر".

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ووضع بشير أحمد صورة للخبر الخاص بإعلان نادي "برشلونة" عن بيع حقوق تسمية ملعب "كامب نو" لموسم 2020-2021، وذلك لجمع الأموال والمساعدة في محاربة وباء "كورونا" المستجد، وذلك وفقاً لما أعلنه النادي الكتالوني في وقت سابق.



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