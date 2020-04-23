شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مد تعليق نشاط كرة القدم حتى منتصف مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من أول مايو المقبل لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

جاء ذلك بناء على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، باستمرار فرض حظر التجول على حركة المواطنين والحد من التجمعات الكبيرة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن، والتي بدأت منذ بداية إجراءات مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يأمل أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.