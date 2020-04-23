شكرا لقرائتكم سموحة يفتح باب التفاوض لعودة أحمد حمودى الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو سموحة فى مفاوضات جادة مع أحمد حمودى صانع ألعاب بيراميدز المجمد منذ بداية الموسم للتعاقد معه خلال الميريكاتو الصيفى المقبل من أجل تدعيم مركز صانع الألعاب بالفريق .

ويرغب سموحه فى تأمين مركز صانع الألعاب فى ظل الأنباء المتناثرة عن رغبة مسئولى الأهلى فى استعادة ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق المعار للموج الازرق حتى نهاية الموسم .

كانت سموحه شهدت فترة تألق أحمد حمودى فى بداية عهده مع الساحرة المستديرة ثم احترف بالدورى البلجيكى ثم عاد للزمالك ومنه للباطن السعودى والذى عاد منه للأهلى إلا أنه لم ينجح فى فرض اسمه مع القلعة الحمراء ليرحل بعد موسمين قضاهما داخل جدران البيت الأحمر إلى بيراميدز إلا أنه لم يشارك بسبب خطأ إدارى منع من تسجيله بسجلات الإتحاد المصرى لكرة القدم .

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من ناحية أخرى ربط حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة الموافقة على رحيل حسام حسن مهاجم الفريق الأول لأحد ناديي الأهلى أو الزمالك إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع تعويض غياب اللاعب .

ويعد حسام حسن من أهم الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى فى مركز المهاجم بالإضافة لصلاح محسن الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

واكد حمادة صدقى أن حسام حسن من المهاجمين المميزين وأنه لن يتنازل عنه إلا بالتعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر يستطيع أن يكون تعويضا على غياب اللاعب .