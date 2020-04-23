طبيب الأهلى يرسل تقريره لفايلر عن تطورات البرنامج العلاجى للمصابين

ويعاني رباعي الأهلي سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحمدي فتحي من إصابات مختلفة.

وتلقي المدير الفني للفريق تقريراً شاملاً من طبيب الفريق عن تفاصيل البرنامج العلاجي للرباعي وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية وكذلك التنسيق مع الأطقم الطبية المُعالجة للرباعي في المانيا.

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من ناحية أخرى ، أجرى طبيب الأهلى، اتصالات هاتفية مع لاعبى الفريق المصابين من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ برامجهم العلاجية والتأهيلية خلال شهر رمضان، الذى سيحل علينا بعد أيام قليلة، وطالب طبيب الأهلى اللاعبين بالالتزام بتنفيذ تعليماته الطبية بشكل سليم خلال شهر رمضان، خاصة فى ظل تعليق النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا .

على صعيد متصل، كلّف السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، توماس بينكيل مخطط الأحمال بتجهيز برنامج تدريبى يومى وخاص للاعبى الفريق خلال شهر رمضان، ويجهز بينكيل برنامج التدريب الخاص من لإرساله للاعبى الفريق لتنفيذه فى المنزل خلال شهر رمضان المقبل، على أن يتابع الجهاز الفنى تنفيذ هذا البرنامج كما يحدث حالياً، حيث يؤدى لاعبو الأهلى تدريباتهم البدنية على فترتين يوميا، وفقا للبرنامج الذى أعده بينكيل للحفاظ على لياقته البدنية تحسبا لعودة النشاط الرياضى فى أى وقت.

فايلر قدم تقريراً شاملاً عن جميع لاعبى الاهلى المُعارين، وفى مقدمتهم صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).