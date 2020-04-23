شكرا لقرائتكم 6 مرشحين محتملين لتدريب المنتخب الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفاضل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بين أسماء ستة مدربين لتولي تدريب المنتخب الأول في الفترة الأخيرة، بحسب تقرير إعلامي نشر يوم الخميس.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" فإن لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، تنوي تقليص قائمة المدربين المرشحين لقيادة المنتخب الأول إلى ستة أسماء كحد أقصى لبدء مرحلة المفاضلة بينهم قبل اختيار المدرب الأنسب لبدء مرحلة التفاوض.

وتستهدف اللجنة الاستقرار سريعا على هوية المدرب الجديد لقيادة "الأبيض" في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالإضافة لبناء منتخب قادر على بلوغ مونديال 2026.

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وكشفت مصادر رسمية باللجنة لصحيفة "الاتحاد" عن عدم بدء التفاوض مع أي مدرب حتى الآن، حيث لم يتم فتح خط للتواصل مع أي مرشح من بين عشرات السير الذاتية التي تلقتها اللجنة. وكانت اللجنة حددت بالفعل بعض المعايير الأساسية التي سيتم وضعها في الحسبان، عند اختيار المدربين في القائمة المصغرة التي سيتم الاستقرار عليها خلال الأيام القادمة، وأبرز تلك المعايير هو ضرورة أن يكون المدرب المرشح على دراية واسعة بالدوري الإماراتي وبأجواء المنطقة وكذلك طبيعة اللاعب الإماراتي، فضلاً عن معرفته بالكرة الآسيوية بوجه عام وتمتعه بقوة الشخصية والخبرات الفنية وأن يكون من أصحاب الإنجازات في ملاعب كرة القدم.

ولم تستبعد اللجنة بعض الأسماء التي دارت حولها التكهنات، وعلى رأس تلك الأسماء الأرجنتيني رودولفو أروابارينا فضلاً عن كوزمين اولاريو وزالاتكو داليتش.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا خلال الفترة المقبلةً للاتفاق على أبرز الأسماء المطلوب ترشيحها، بينما نفت اللجنة أن تكون قد فاوضت أي مدرب وطني لتولي المهمة.