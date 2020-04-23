شكرا لقرائتكم يويفا يدفع 70 مليون للأندية بسبب "يورو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيوفر بشكل فوري ما يقرب من 70 مليون يورو (5ر75 مليون دولار) إلى الأندية للسماح للاعبيها بالمشاركة في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020 في ضوء الأزمة الحالية.

وكان مقررا في البداية أن يصرف هذا المبلغ بعد انتهاء الدور الفاصل للتصفيات الذي كان مقررا إقامته بنهاية مارس الماضي وتم تأجيله، ولكن خلال اجتماع للجنة التنفيذية يوم الخميس تم التأكيد أن هذا المبلغ سيصرف حاليا في ضوء تفشي فيروس كورونا، وتوقف اللعب في أغلب الدول.

وذكر يويفا أن 676 ناديا ستحصل اتحاداتهم الـ55 على مبالغ تتراوح بين 3200 يورو إلى 630 ألف يورو لمساهمتهم في تصفيات يورو 2020 ودوري أمم أوروبا خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

ومن المقرر أيضا أن تناقش اللجنة التنفيذية سيناريوهات استئناف موسمي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تفشي وباء كورونا.