فيفا يوضح لمصراوي.. موقف الزمالك من شكوى كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يكون قد أصدر أي قرار بشأن محمود عبدالمنعم "كهربا" الذي ترك نادي الزمالك في الصيف الماضي، قائلًا أن وصيف الدوري المصري قدم شكواه ضد اللاعب في ديسمبر الماضي.

وقال الاتحاد الدولى ردًا على استفسار "الخليج 365" بشأن صدور قرار بخصوص قضية حمدي النقاز وعدم التوصل لشيء في قضية كهربا: "كما أشرنا من قبل، القرار الخاص بقضية اللاعب حمدي النقاز والزمالك تم اتخاذه من جانب غرفة فض المنازعات يوم 9 أبريل، وأبلغنا كافة الأطراف في 14 أبريل 2020."

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الدولي: "أما فيما يتعلق بقضية الزمالك ومحمود عبدالمنعم (كهربا) فلم يصلنا أي قرار بشأنها لإعلانه بعد، بالرغم من ذلك نود أن نوضح أن الشكوى تم التقدم بها في ديسمبر الماضي وليس الصيف."

ورحل كهربا عن الزمالك في الصيف الماضي لينضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، لكنه انتقل إلى الأهلي في ديسمبر الماضي مقابل دفع الشرط الجزائي.