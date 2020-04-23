عودة مشروطة.. رابطة بوندسليجا تعلن استعدادها لاستئناف المباريات في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن رئيس رابطة الدوري الألماني، استعداد الأندية لعودة مباريات "بوندسليجا" في التاسع من مايو المقبل مع وضع بروتوكول صحي خاص لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وتم تعليق الأنشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا الذي نتج عنه إصابة ما يزيد على مليون ونصف شخص إلى جانب وفاة ما يزيد على 180 ألف حالة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن رابطة الدوري الألماني عقدت اجتماعا اليوم الخميس، وتم الاتفاق على عودة المباريات في التاسع من مايو على أن يتم اجراء اختبار 25000 اختبار لفيروس كورونا بتكلفة 2.2 مليون جنيه استرليني، إلى جانب السماح بحضور 322 شخص فقط إلى مباريات بوندسليجا و270 فقط في دوري الدرجة الثانية.

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وقال كريستيان سيفرت ، الرئيس التنفيذي لـ DFL: "الدوري الألماني مستعد للاستئناف، 9 مايو أو تاريخ لاحق، إذا سمحت السلطات لنا بذلك".

وأضاف: "لم نحدد تاريخًا دقيقًا اليوم، لكن في الحقيقة نحن قادرون حتى على التفكير في استئناف المباريات في حال ما سمحت لنا السلطات الألمانية".

جدير بالذكر أن أندية الدوري الألماني كانت قد عادت لاستئناف التدريبات في وقت سابق من الشهر الماضي.