رسميا.. مد تعليق النشاط الكروي حتى منتصف مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مد تعليق النشاط الكروي حتى منتصف مايو المقبل، بناء على التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق النشاط الكروي، اعتبارا من الأول من مايو المقبل ولمدة 15 يوما، على أن يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من منتصف شهر إبريل الحالي حتى نهايته تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

من جانبه، يأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.