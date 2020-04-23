محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال كوزيمو سيبيليا نائب رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم، إن استئناف مباريات الدوري في يونيو المقبل بات وشيكًا.
وتم تعليق كافة الأنشطة والمجالات في مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس "كوفيد -19" المعروف عالميا باسم فيروس كورونا والذي نتج عنه وفاة الآلاف وإصابة ما يقرب من مليوني ونصف حول العالم.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو بونتو نوفو قال نائب الاتحاد الايطالي: "فرضية عودة المباريات في يونيو تقترب من أن تصبح حقيقة".
كما أكد أن الدوري الإيطالي (كالتشيو) على وشك المضي قدمًا لاستئناف البطولة في يونيو.
وقال سيبيليا: "الاستئناف في أوائل يونيو يقترب من أن يصبح حقيقة."
جدير بالذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة جدول الدوري الايطالي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة الايطالي: نقترب من اتخاذ قرار بشأن عودة الكالتشيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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