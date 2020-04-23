"عندي إحساس".. مدير الكرة بالإنتاج يُعلق على مفاوضات الأهلي مع عامر عامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع ناديه من أجل التعاقد مع الحارس عامر عامر في الصيف المقبل.

وأضاف مهدي في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم الخميس: "أنا لا أذهب للنادي خلال التوقيت الحالي، ولا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي لضم عامر عامر".

وتابع: "ما يدور حاليًا كلام من وكلاء لاعبين، لكن إحساسي من الكواليس أنه يوجد مفاوضات بين الأهلي لضم عامر عامر".

وعن قيمة عامر عامر إذا عبّر الأهلي عن رغبته في ضم اللاعب، ليرد مدير الكرة بالإنتاج قائلاً: "لا أستطيع مطالبة نفس الرقم في الموسم الماضي عندما طلبت بـ20 مليون جنيه، بالتأكيد أن الظروف الحالية تجعل قيمة الأسعار منخفضة بعض الشيء".

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وأنهى: "لن نقف في طريق اللاعب إذا تواجد عرض رسمي من الأهلي، وقتها سنجلس مع اللاعب ومدرب الفريق مختار مختار".

وكان سعد حسني وكيل عامر عامر ذكر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات رسمية لضم حارس الإنتاج.

في المقابل، رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات لمصراوي، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات لضم الحارس صاحب الـ33 عامًا في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أن عامر عامر يمتلك عقدًا مع الإنتاج الحربي حتى نهاية صيف 2021 بعدما كان جدد عقده في الموسم الماضي.