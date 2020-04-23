نابولي لا ينوي تخفيض سعر كوليبالي رغم أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية، إن أوريليو دي لورينتس رئيس نادي نابولي متمسك بالحصول على 100 مليون يورو مقابل بيع مدافع الفريق كاليدو كوليبالي بالرغم من الأزمة المالية الناتجة عن فيروس "كوفيد-19" والمعروف عالميا باسم فيروس كورونا.

وتسببت جائحة كورونا في تعليق كافة المجالات والأنشطة في معظم أنحاء العالم بعدم تسبب في وفاة الآلاف.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" فإن دي لروينتس ليس لديه أي نية في تخيفض سعر كوليبالي خاصة مع اهتمام ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع السنغالي.

وأضافت أن نابولي وضع السعر المطلوب للاستغناء عن خدمات البالغ من العمر 28 عاما والمقدر بقيمة 100 مليون يورو، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب كورونا لن تؤثر على خطط نابولي.

وانتقل كوليبالي إلى صفوف نابولي مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من صفوف جينك البلجيكي، ويستمر عقده مع النادي الايطالي حتى 2023.