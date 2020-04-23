يويفا يحدد المتأهلين للأبطال واليوربا ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حدد شكل المتأهلين سواء بمسابقة دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة "البريطانية"، فإن "يويفا" استقر خلال اجتماعه الذي عقد اليوم عبر الفيديو برئاسة ألكسندر سيفيرين، أن الجدارة الرياضية ستحسم مصير المتأهلين في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن قرار "يويفا" يعني تأهل الفرق الأربعة الأولى في بريميرليج وهم ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي وتشيلسي.

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في المقابل، سيلعب كل من مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في مسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج"، على أن يستبعد الثنائي آرسنال وتوتنهام هوتسبير عن المشاركة أوروبيًا نظرًا لوضعهم في ترتيب مسابقة الدوري خلال هذا الموسم.

هذا القرار بحسب صحيفة "ديلي ميل" جاء في حال عدم استكمال الدوريات خلال هذا الموسم بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) والذي هدد العالم بأكمله مما أدى إلى تأجيل العديد من المسابقات.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية زعمت عن وجود اقتراح من الاتحاد الأوروبي باختيار الفرق المشاركة في البطولات الأوروبية بالموسم المقبل بناء على تصنيفهم خلال آخر خمسة مواسم وهذا ما نفاه المتحدث الرسمي لليويفا.