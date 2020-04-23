الإنتاج الحربي يخصم 30% من عقود لاعبيه حال إلغاء الدوري

أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز سيتسبب في أزمات مالية كبيرة للأندية.

وتوقفت الأنشطة الرياضية في العديد من بلدان العالم على إثر تفشي فيروس كورونا الغامض، ومن بينها النشاط الرياضي المصري.

وقال مهدي في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، إن إلغاء الدوري المصري

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سيتسبب في عواقب مالية وخيمة على الأندية، مشيرًا أنه من الأفضل استكمال المسابقات الرياضية لتفادي الوقوع في تلك الأزمات.

وأضاف مهدي أن إدارة الإنتاج الحربي تواصلت مع اللاعبين القدامي بالنادي من أجل إيجاد حل مناسب لتخفيض الأجور في ظل الأزمة

الراهنة.

وأوضح مدير الكرة بالنادي، أن الإدارة توصلت لاتفاق مع اللاعبين وينص على خصم 30% من مستحقات اللاعبين في حال إلغاء الدوري، أما في حال عودة المسابقات فلن يتم خصم أي مبالغ مالية منهم، مشيرًا أن اللاعبين وقعوا على مذكرة بهذا الشأن.

وأستدرك حديثه حول إمكانية عودة الدوري العام قائلًا " تأجيل أولمبياد طوكيو أعطى مساحة من الوقت يمكننا اسغلالها في استئناف الدوري الممتاز.