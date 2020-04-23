الاتحاد الاماراتي يفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب الأول

يفاضل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بين ستة مدربين لتولي تدريب المنتخب الأول في الفترة الأخيرة. وتسعى اللجنة للإستقرار سريعا على هوية المدرب الجديد لقيادة المنتخب في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالإضافة لبناء منتخب قادر على التأهل لمونديال 2026. في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالإضافة لبناء منتخب قادر على التأهل لمونديال 2026. لم تستبعد اللجنة بعض الأسماء وعلى رأسها الأرجنتيني رودولفو أروابارينا فضلاً عن كوزمين اولاريو وزالاتكو داليتش. من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعا خلال الفترة المقبلةً للاتفاق على أبرز الأسماء المطلوب ترشيحها.

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