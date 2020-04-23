رابطة البوندزليجا تستعين بأموال البث التلفزيوني لمساعدة الأندية

قال كريستيان زايفرت، رئيس رابطة الدوري الألماني أنه اتفق مع شبكة سكاي صاحبة حقوق البث للدوري، وباقي المحطات باستثناء محطة واحدة من أجل الحصول علىدفعات مقدمة لباقي موسم 2019-2020، لأندية الدوري.
وأضاف زايفرت، أن ذلك الأمر، من أجل الحفاظ على موقف الأندية الماليوسط تفشي فيروس كورونا.
وتم تعليق الدوري الألماني في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورنا، في البلاد، و الذي أصاب أكثر من 148 ألف شخص وقتل أكثر من 5 آلاف شخص في ألمانيا.
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