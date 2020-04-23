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رابطة البوندزليجا تستعين بأموال البث التلفزيوني لمساعدة الأندية

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قال كريستيان زايفرت، رئيس رابطة الدوري الألماني أنه اتفق مع  شبكة سكاي صاحبة حقوق البث للدوري، وباقي المحطات باستثناء محطة واحدة من أجل الحصول على

دفعات مقدمة لباقي موسم 2019-2020، لأندية الدوري.

وأضاف زايفرت، أن ذلك الأمر، من أجل الحفاظ على موقف الأندية المالي

وسط تفشي فيروس .

وتم تعليق الدوري الألماني في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورنا، في البلاد، و الذي أصاب أكثر من 148 ألف شخص وقتل أكثر من 5 آلاف شخص في ألمانيا.

 

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