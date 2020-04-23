السعودية وقطر يطلبان استضافة الألعاب الآسيوية 2030

تقدمت السعوودية وقطر بملفين رسميين لإستضافة الألعاب الآسيوية 2030 وأعلن المجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الخميس تقدم الدولتين لاستضافة الألعاب. وقال الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي: المجلس الأولمبي الآسيوي سعيد باستقبال ملفين قويين لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030. الأولمبي الآسيوي سعيد باستقبال ملفين قويين لاستضافة الألعاب الآسيوية في 2030. وأضاف: هذا يظهر الثقة والاطمئنان للحركة الأولمبية في آسيا وتعزز سمعتنا في استضافة الأحداث سمعتنا في استضافة الأحداث الرياضية العالمية على نطاق واسع. وكانت الدوحة عاصمة قطر قد استضافت الألعاب الآسيوية في 2006. وستستضيف مدينة هانجتشو الصينية الألعاب الآسيوية المقبلة في 2022 ،بينما تقام النسخة التالية 2026 في مدينة ناجويا ومقاطعة ايتشي باليابان.

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