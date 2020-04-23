ستاندر لييج يعلن توصله لاتفاق مع لاعبيه لتخفيض أجورهم

أعلن نادي ستاندر لييج البلجيكي، أتفاقه مع لاعبيه على خفض "كبير" في الرواتب بشكل مؤقت.
ويحتل ستاندر لييج الخامس في ترتيب الدوري البلجيكي لكرة القدم عندما توقفت المنافسة بسببوباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح النادي في بيان أن "جميع اللاعبين وافقوا على انخفاض كبير في رواتبهم، ويسعدهم منح جزء من هذاالخفض للمستشفيات في لييج لدعم معركتهم ضد هذا الوباء".
وأفادت صحيفة "ديرنيير أور" بأن الاتفاقية بين اللاعبين والإدارة تشير إلى الفترة ما بين 19 مارس/آذار حتى الثالث من مايو، مع تطبيق معايير مناسبة على أساس راتب كل لاعب.
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