اتجاه لبث مباريات الدوري الإنجليزي مجانا

تدرس الحكومة البريطانية بث باقي مباريات موسم الدوري الإنجليزي لكرة القدم مجانا حال استئناف فعاليات المسابقة .
وقالت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية اليوم الخميس أن أوليفر داودن وزير الثقافة البريطاني حث مسؤولي الدوري علىدراسة فكرة بث المباريات على القنوات الأرضية.
وتعرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على القنوات المدفوعة مقدما مثل قناتي "سكاي سبورتس" و "بي تي" فيما تعرضمنصة "أمازون" أيضا 20 مباراة في فترة أعياد الكريسماس.
وقال داودن : أقدر أن الرياضة تعتمد على إيرادات "الاشتراكات التلفزيونية". ولهذا، لا أرغب في إصدار تفويض شامل من خلال محاولة تغيير الأمور.
وتوقفت منافسات الدوري الانجليزي منذ مطلع مارس الماضي مع تفشي الإصابات بفيروس "كورونا".
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