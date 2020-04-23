بايرن ميونخ يسعى لضم مهاجم فالنسيا

يسعى نادي بايرن ميونخ الألماني، لضم مهاجم فالنسيا الشاب، فيران توريس، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن ميونخ دخل على الخط مع نادي فالنسيا لضم توريس، ويتنافس معه مع نادي فالنسيا لضم توريس، ويتنافس معه برشلونة وريال مدريد، وبوروسيا دورتموند. وأفادت بأن بايرن ميونخ يجهز مبلغ يتراوح ما بين 40 -60 مليون يورو، وراتب سنوي يقدر بـ 3.5 مليون يورو. يتراوح ما بين 40 -60 مليون يورو، وراتب سنوي يقدر بـ 3.5 مليون يورو. ويرتبط توريس بعقد مع الخفافيش، ينتهي في صيف عام 2021، مما قد يجبر ناديه على بيعه بنهاية الموسم الحالي.

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