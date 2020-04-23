نيمار: عدم معرفة موعد عودة المباريات أمر يقلقني

تحدث نيمار دي سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فترة التوقف الجارية حاليًا، لكرة القدم، بسبب تفشي فيروس كوورنا المستجد "كوفيد-19"، حول العالم.

قال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية:" عدم معرفة موعد عودة كرة القدم والمباريات، أمر يقلقني، أفتقد كرة القدم كثيرًا، أود اللعب والتنافس مرة أخرى".

وأضاف نيمار: "أفتقد زملائي بالفريق، والملعب، متأكد أن الجماهير ترغب في عودة الجميع إلى الملعب، في أقرب وقت ممكن، أتمنى أن نرى هذا القرار في أقرب فرصة".

واعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أعلن عن تعليق مسابقة الدوري بسبب تفشي "ليكيب" الفرنسية:" عدم معرفة موعد عودة كرة القدم والمباريات، أمر يقلقني، أفتقد كرة القدم كثيرًا، أود اللعب والتنافس مرة أخرى".وأضاف نيمار: "أفتقد زملائي بالفريق، والملعب، متأكد أن الجماهير ترغب في عودة الجميع إلى الملعب، في أقرب وقت ممكن، أتمنى أن نرى هذا القرار في أقرب فرصة".واعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أعلن عن تعليق مسابقة الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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