نكشف تفاصيل عودة الدوري بعد العيد

ينتظر مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، رد الجهات الأمنية، على عودة النشاط الكروي، واستئناف الدوري الممتاز، بعد توقفه.

ذلك بعد تقديم مقترح من اتحاد الكرة، بإقامة المباريات دور حضور جماهيري، وأن يقتصر الحضور على اللاعبين والأجهزة الفنية فقط، ذلك بعد خضوعهم للفحص الطبي قبل المباريات.

وكان اتحاد الكرة، أعلن عن تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا، و قرر مؤخراً مد فترة التأجيل حتى نهاية شهر إبريل الجاري.

وأضاف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن في حال موافقة الأجهزة الأمنية، سيعود الدوري بعد عيد الفطر، وستلعب

المباريات كل ثلاث أيام بشكل مضغوط.وعلم "الوفد"، أنه سيتم الاستعانة بعدد من أجهزة التعقيم الشاملة، لتعقيم 8 ملاعب مختلفة تستضيف المباريات، بجدول مباريات مضغوط بحيث يخوض كل فريق مباراة كل ثلاثة أيام.وكان الأهلى، حامل لقب الدورى، برصيد 49 نقطة، يتصدر الترتيب بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب الوصيف برصيد 33 ،عندما توقفت المسابقة.