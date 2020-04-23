اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج “الدوري مع وليد” على قناة SBC

يستعد الإعلامي السعودي “وليد الفراج” لتقديم الحلقة الأخيرة من برنامجه اليومي “الدوري مع وليد“، مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2020، حسب ما أكده في البث المباشر لحلقة يوم أمس الاربعاء على قناة SBC السعودية.

واختار وليد الفراج التوقف عن تقديم برنامج الدوري مع وليد بسبب حلول شهر رمضان المعظم من جهة، ولعدم وضوح الرؤية بخصوص عودة النشاط الرياضي من جديد بعد تفشي وباء كورونا في المملكة العربية السعودية.

وقال وليد الفراج في نهاية الحلقة “غدًا أقدم الحلقة الأخيرة من برنامج الدوري مع وليد، إن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل، وتذكروا دائمًا ما بعد عسر إلا يسر”.

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وبدأ برنامج الدوري مع وليد في نهاية شهر أغسطس 2019، رغم عاصفة الانتقادات التي رافقت الحلقة الأولى بسبب مشكلة نشبت بين وليد الفراج وجمهور نادي النصر السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمر البرنامج في مُتابعة كل صغيرة وكبيرة تخص الرياضة السعودية وكرة القدم المحلية، وبث العديد من التقارير المميزة عن منتخب السعودية الأول في مشواره بالتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023، وبطولة كأس الخليج العربي التي أخفق في التتويج بها أمام البحرين على الأراضي القطرية.

كما قدم تحليلات قيمة عن منتخب السعودية الأولمبي خلال بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة إلى 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو.

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