من هو أفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني هذا الموسم؟

يتصدر مهاجم منتخب ألمانيا ونجم بايرن ميونخ “توماس مولر” لائحة أفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني هذا الموسم 2020/2019، بفارق تمريرة حاسمة واحدة عن أقرب منافسيه على الصدارة “جادون سانشو”، الجناح الأيمن لنادي بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا.

تصدر توماس مولر للائحة أفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني هذا الموسم، أمر لم يُدهش عشاق البوندسليجا فحسب بل كذلك بايرن ميونخ، بسبب كثرة تغيير مركزه ما بين الجناح الأيمن المهاجم، والمهاجم المتأخر والمهاجم المتقدم، وسط تخبط فني غير عادي للعملاق البافاري هذا الموسم تحت قيادة المدرب الكرواتي “نيكو كوفاتش” الذي أقيل من منصبه ليخلفه الألماني “فليك” الذي نجح في الحصول على عقد دائم الشهر الماضي.

وبالمثل حصل توماس مولر على عقد جديد من إدارة بايرن ميونخ يمتد حتى 2023 بفضل ثبات مستواه الفني، واستعادته لجزء كبير من حاسته التهديفية التي تأثرت بالسلب مع بيب جوارديولا ثم كارلو أنشيلوتي في الأعوام الماضية.

ذكاء مولر

تعامل توماس مولر -بطل كأس العالم 2014- بذكاء مع كثرة تغيير مركزه، واستغله لتسجيل وصناعة العديد من الأهداف الهامة في مسيرة الفريق نحو استعادة صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقاط واضحة عن بوروسيا دورتموند الثاتي، و5 نقاط عن ريد بول لايبزج الثالث، ذلك قبل جائحة كورونا.

لكن تتويج مولر بلقب أفضل صانع ألعاب هذا الموسم يتوقف على ما سيحدث عند استئناف الموسم، وإذا ما كان سيظهر بنفس المستوى الذي كان عليه منذ بداية عام 2020 أم لا، حيث طالت فترة التوقف وتجاوزت الشهر ونصف، وهي مدة كفيلة بتغيير كافة المعطيات، خاصةً بالنسبة للاعبين الذين تجاوزوا حاجز الـ 30 عامًا مثل توماس مولر، فهم الأكثر عرضة للتراجع البدني.

وقد تعطي فترة التوقف لاعب شاب مثل جادون سانشو أو كريستوفر نكونكو فرصة للانقضاض على صدارة توماس مولر، بل والابتعاد بفارق مريح من التمريرات الحاسمة التي ستؤهل أحدهما من دون شك للعب لأحد كبار إنجلترا أو إسبانيا في القريب العاجل.

وسبق وساعدت كثرة التمريرات الحاسمة توني كروس في الانضمام لصفوف ريال مدريد صيف 2014، وكذلك البرازيلي “روبرتو فيرمينو” الذي صنع وابل من الأهداف رفقة هوفنهايم ما وضعه في ليفربول فيما بعد.

نكونكو..المفاجأة

لم يكن تواجد جادون سانشو في المركز الثاني بقائمة أفضل صناع الألعاب بالدوري الألماني، شيئًا مفاجئًا، فمنذ الموسم الماضي تميز بتمريراته الحاسمة، ما جعله هدفًا لعملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز “مانشستر يونايتد وليفربول” وبدرجة أقل “مانشستر سيتي”.

كذلك تواجد الدولي البلجيكي “ثورجان هازارد” في صراع التمريرات الحاسمة برصيد 10 أهداف ليس بمفاجأة، لما يتمتع به من خبرات سابقة في الدوري الألماني مع مونشنجلادباخ، علاوة على تجربته القصيرة مع تشيلسي الإنجليزي.

ما كان مفاجئًا حقًا هو احتلال لاعب شاب مثل “نكونكو” للمركز الثالث برصيد 12 تمريرة، رغم حداثة عهده في البوندسليجا، حيث إلتحق بصفوف ريد بول لايبزج في الميركاتو الصيفي 2019 من باريس سان جيرمان، بعقد يمتد لغاية 2024.

واقتحم لاعب الوسط الفرنسي الشاب “كريستوفر نكونكو” صراع أفضل صانع ألعاب في البوندسليجا قبل توقف النشاط الكروي بجولة واحدة، عندما رفع عدد تمريراته الحاسمة إلى 12 خلال مباراة لايبزج أمام باير ليفركوزن مطلع شهر مارس الماضي.

وصنع صاحب الـ 22 عامًا هدف تعادل لايبزج في الدقيقة 32، بتمريرة عرضية مذهلة وجدت رأس “باتريك شيك” الذي ارتقى عاليًا ليحولها على يمين حارس المرمى.

كريستوفر نكونكو الذي يُجيد كلاعب بوكس تو بوكس وفي الوسط الإرتكاز (الدائرة)، يُعد الأكثر تأثيرًا على مسيرة لايبزج هذا الموسم رغم حداثة عهده مع الفريق، إذ تسبب في تسجيل 16 هدفًا في 23 مباراة بالبوندسليجا، سجل منهم 4 أهداف، وصنع 12 كرة حاسمة.

وشارك نكونكو خلال الموسمين الماضيين بصفة مستمرة مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي “الليج آ”، ولعب ما مجموعه 55 مباراة وسجل 8 أهداف في الدوري المحلي منذ تصعيده للفريق الأول، علمًا بأنه لعب 27 مباراة وسجل 5 أهداف مع فريق باريس سان جيرمان “ب”.

ولم يحصل صاحب القميص رقم 18 في لايبزج على فرصته مع منتخب فرنسا الأول بعد، مكتفيًا بست مشاركات دولية مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، بواقع مباراتين وديتين وأربع مباريات رسمية في تصفيات أمم أوروبا للشباب.

أفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني

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