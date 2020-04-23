وضعت إدارة توتنهام الإنجليزي، التعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي “إيميرسون أباريسيدو”، كهدفًا أساسي، في الميركاتو الصيفي المُقبل لتعزيز مركز الظهير الايمن.

انضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي 2019، قادمًا من صفوف “أتلتيكو مينيرو” البرازيلي في صفقة معقدة بلغت قيمتها 12.7 مليون يورو.

ويشترك فريقي برشلونة وريال بيتيس في ملكية عقد اللاعب المعروف بـ”إيمرسون”، ولكنه ينشط الآن في صفوف الفريق الباسكي منذ وصوله، ويوجد في عقد اللاعب بند يتيح لبرشلونة التوقيع معه بشكل دائم مقابل 6 مليون يورو من بداية صيف 2021.

وذكر تقرير صحفي اسباني، ان إدارة برشلونة تدرس إمكانية استعادة “ايمرسون” في أقرب وقت ممكن، خاصة بعد تألقه اللافت مع ريال بيتيس في الموسم الحالي.

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توتنهام يستهدف الظهير المملوك لبرشلونة وريال بيتيس

ويستهدف توتنهام التعاقد مع “إيميرسون أباريسيدو” في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل تراجع اداء اللاعب الإيفواري “سيرجي أورييه”، ومغادرة الدولي الإنجليزي “كيران تريبير” إلى أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي 2019.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، ان برشلونة لن يمانع بيع اللاعب في ظل اهتمام توتنهام بالتعاقد معه، ولكن في حال وصول عرض مالي كبير.

وصرح إيمرسون في وقت سابق، انه سعيد في ريال بيتيس وانه لن يشعر بالاحباط في حال عدم انضمامه لصفوف برشلونة مستقبلا، قائلاً: “”في الوقت الحالي، أفكر فقط في ريال بيتيس، فما زال أمامي موسم ونصف في عقدي معه”.

وأضاف: “صراحة، لا أفكر في برشلونة، ولن أشعر بخيبة أمل إذا قرر عدم تفعيل بند شرائي، في العام المقبل، كل ما أركز فيه هو بذل قصارى جهدي، الذي كان سببًا في وصولي إلى هذا النادي، وإذا لم أنتقل إلى برشلونة، فلن تنتهي الحياة”.