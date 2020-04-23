أفادت تقرير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد اقترب بشدة من التعاقد جوهرة رين الفرنسي “إدواردو كامافينجا” في فترة الإنتقالات الصيفية المُقبلة.

ويعد كامافينجا صاحب الـ17 عامًا، من أبرز المواهب الشابة في قارة أوروبا في الفترة الأخيرة، حيث لعب دورًا مؤثرًا في صعود فريقه رين إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي هذا الموسم بأدائه المميز، ما جذب أنظار العديد من الأندية نحو التعاقد معه، وشارك إدواردو في جميع مباريات فريقه الـ25 هذا الموسم في الدوري، حيث بدأ اساسيًا في 24 مباراة وحل بديلاً في مباراة واحدة.

انسحاب برشلونة ودورتموند يُقرب ريال مدريد من كامافينجا

وذكرت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد حقق تقدمًا كبيرًا في صراع التعاقد مع النجم الشاب كامافينجا، بعدما قررا “برشلونة وبوروسيا دورتموند” الإنسحاب من المفاوضات مع نادي رين، ليقترب النادي الملكي بذلك من إنهاء الصفقة لصالحه.

وتأتي خطوة التعاقد مع لاعب خط الوسط الدفاعي كامافينجا، بعدما أمر “زين الدين زيدان” إدارة الفريق بالتحرك نحو اللاعب من أجل خلافة النجم البرازيلي “كارلوس كاسيميرو“، حيث يسعى النادي الملكي إلى تخفيض معدل أعمار الفريق في الفترة القادمة.

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وأضافت الصحيفة، أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط الرياضي، ستجبر إدارة فريق رين على التخلي عن خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المُقبل، من أجل الاستفادة من القيمة المالية الكبيرة التي سوف تخلف مغادرته.

وكانت إدارة الفريق الفرنسي قد حددت مبلغ 60 مليون يورو، من اجل الموافقة على رحيل كامافينجا هذا الصيف، وهو ما وافق عليه ريال مدريد.

ويعتبر كامافينجا أصغر في تاريخ نادي رين على الإطلاق يوقع على عقد إحترافي -16 سنة وشهر واحد-، وشارك لأول مره مع فريقه بالدوري الفرنسي في مباراة “أنجيه” التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3) في أبريل 2019.